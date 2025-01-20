В Москве обнаружили два пистолета и патроны в посылке

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В посылке в сортировочном центре «Давыдково» обнаружили два пистолета и патроны. О происшествии в Новой Москве рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города.
Отмечается, что в логистическом почтовом центре обнаружили посылку, отправленную неустановленным лицом. В ней содержались пистолет, револьвер и патроны к ним. На место происшествия прибыли правоохранительные органы. В настоящее время они выясняют, боевое или охолощенное оружие пытались доставить в посылке.
Другие подробности произошедшего не приводятся.
Ранее, 16 января, сообщалось, что полицейские изъяли в квартире 45-летнего москвича арсенал огнестрельного оружия и 200 патронов.
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Другие подробности произошедшего не приводятся.
Ранее, 16 января, сообщалось, что полицейские изъяли в квартире 45-летнего москвича арсенал огнестрельного оружия и 200 патронов.
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Анастасия Чинкова