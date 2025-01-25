ФСБ: на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой найден схрон с иностранным оружием

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На бывших позициях украинской армии под Авдеевкой был найден схрон с иностранным оружием. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа вблизи освобожденного от украинских нацистов города Авдеевки выявлен схрон с иностранным вооружением», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, данный схрон был подготовлен ВСУ для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях. В числе находящегося там оружия был найден пулемет бельгийского производства и винтовка М16 из США. Все перечисленное было передано Министерству обороны РФ для дальнейшего использования.
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Иван Мусатов