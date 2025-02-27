Легендарного актера с женой обнаружили мертвыми в США

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek
Американский актер Джин Хэкмен и его супруга обнаружены мертвыми в Санта-Фе. Как пишет Santa Fe New Mexican, им было 95 лет. Полицейские не подтверждают насильственную смерть, однако точная причина неясна.
«Легендарный актер, дважды обладатель премии «Оскар», писатель Джин Хэкмен и его жена, Бетси Аракава, были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме в Санта-Фе», — сказано в материале.Смерть Хэкмена подтвердил окружной шериф Адан Мендоза. По его словам, в доме также нашли мертвую собаку хозяев.
Хэкмен известен по кинолентам: «Семейка Тененбаум»; «Французский связной»; «Сердцеедки» и другим.
Перед этим сообщалось о кончине американской кинозвезды Мишель Трахтенберг.
Читайте также:
Ушёл из жизни сценарист «Трансформеров» и «Нового Человека-паука» Роберто Орси
В Альбукерке в хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор
Режиссер Кононов скончался во время перелета из Москвы в Иркутск
Никита Кротов