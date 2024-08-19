Граждане РФ пострадали в ДТП с автобусом в Литве

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Авария с автобусом произошла в Литве, в числе пострадавших есть россияне, калининградские власти окажут им помощь, заявили в пресс-службе правительства российского региона.
«Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей происшествия и того, какая необходима помощь. Координация всей необходимой помощи ведется через посольство России в Литве», — говорится в сообщении.По информации журналистов, автобус следовал по маршруту «Рига-Калининград», но перевернулся неподалеку от границы Литвы с РФ. В салоне было 47 человек, 26 из них госпитализировали. Среди пострадавших несовершеннолетние граждане.
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