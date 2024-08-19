Следком открыл дело после пожара на нефтехимическом заводе в Башкирии

Фото: Фотобанк Московской области
Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на нефтехимическом заводе в Башкирии после пожара на предприятии открыл региональный Следственный комитет.
«По предварительным данным, 19 августа 2024 года вблизи территории одного из нефтехимических предприятий города Стерлитамака при проведении работ по обследованию газовой магистрали, находящейся в ведении завода, произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси, в результате чего трое человек получили термические ожоги», — сказано в сообщении ведомства.Там отметили, что пострадавшими сейчас занимаются медики, людей госпитализировали. Скоро будут проведены все необходимые экспертизы.
Пожар на заводской территории предприятия «Авангард» произошел при демонтаже трубопровода. Погибли три человека.
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Никита Кротов