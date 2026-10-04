Гражданин Йемена похитил годовалую дочь у бывшей жены-россиянки после развода
Гражданин Йемена похитил годовалую дочь у бывшей жены-россиянки после развода из-за его жадности. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Жительница Ставрополя уже три месяца не видит дочь. Её 29-летний бывший муж взял девочку на «отцовский день» и вывез из Омана в Йемен, лишив мать общения с ребёнком.
Россиянка познакомилась с мужчиной два года назад в интернете, пара быстро поженилась. Женщина уехала рожать в Ставрополь, и отец впервые увидел дочь через десять месяцев. Когда гражданка РФ прилетела к мужу в Оман, то поняла, что брак не имеет перспектив: избранник скупился и настаивал на переезде в Йемен.
Женщина развелась, но разрешала ему видеться с дочерью — теперь она считает это роковой ошибкой. При этом она не понимает, как бывший партнёр вывез дочь из Омана, ведь в документах он не значится отцом. Мать обращалась в российское посольство и полицию, но безуспешно, и сейчас пытается привлечь Следственный комитет России.
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