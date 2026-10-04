В Петербурге слесарь домогался 11-летней подруги своей дочери через сообщения
В Петербурге слесарь-электрик домогался одиннадцатилетней подруги своей дочери через сообщения. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Девочка несколько лет дружила с одноклассницей. Недавно она пришла к матери бледная и испуганная и показала сообщение от 40-летнего отца подруги.
В нём поздно ночью мужчина написал ребёнку и предложил ей стать «послушной девочкой» и «удовольствия». Мать сразу обратилась в полицию. На допросе гражданин заявил, что якобы ошибся чатом и сообщение предназначалось не школьнице.
Позже он через свою дочь пытался убедить семью забрать заявление. Обвиняемый работает слесарем в колледже. Установлено, что мужчина состоит в различных чатах 18+, где ищет случайные знакомства, в том числе «мам с молодыми дочками», для секса.
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