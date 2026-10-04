Россиянин в Таиланде чуть не сел на 10 лет из-за чемодана колбасы

04 октября 2026, 12:37

Россиянин привёз в Таиланд чемодан колбасы и рыбы и чуть не попал в тюрьму

Фото: Istock/fizkes

Житель Хабаровска по имени Алексей едва не получил в Таиланде срок до 10 лет из-за чемодана с колбасой и рыбой. Подробности приводит Telegram-канал Mash.