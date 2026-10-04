Россиянин в Таиланде чуть не сел на 10 лет из-за чемодана колбасы
Житель Хабаровска по имени Алексей едва не получил в Таиланде срок до 10 лет из-за чемодана с колбасой и рыбой. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Таможенники нашли у мужчины больше пяти килограммов запрещённых продуктов. Алексей вёз грудинку, сушёную и копчёную рыбу, селёдку, несколько палок колбасы и сосиски — часть себе, часть друзьям.
На выходе из аэропорта чемодан просветили рентгеном, и сотрудники заметили еду. Россиянину предложили либо отказаться от продуктов, либо заплатить тысячу бат. Он выбрал второе: вышел из зоны контроля, снял деньги и отдал штраф.
Отметим, что Таиланд запрещает ввозить мясо и мясные продукты даже в небольших количествах. Штраф может доходить до 500 тысяч бат, а максимальное наказание — до 10 лет тюрьмы. Контроль в аэропорту сейчас жёсткий: запрещённую еду ищут в том числе 33 собаки кинологической службы.
Читайте также: