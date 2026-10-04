В Пензенской области загорелся склад вторсырья на площади 1 тыс. кв. метров
В Пензенской области загорелся склад вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило из района села Богословка. Когда спасатели прибыли на место, они установили, что огонь охватил складское помещение и открытую территорию рядом с ним.
По предварительной информации, площадь пожара достигла одной тысячи квадратных метров. В МЧС уточнили, что к тушению привлекли более 30 человек и 12 единиц техники. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
До этого сообщалось о происшествии под Анапой. Там машина врезалась в дом и спровоцировала пожар на 1500 квадратных метров.
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