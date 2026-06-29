Гражданин КНР погиб при обрушении арки «Целующиеся слоны» после прыжка толстяка из США

29 июня 2026, 22:44

Гражданин из Китая погиб на Мальте при обрушении арки «Целующиеся слоны»

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

На острове Комино, расположенном недалеко от Мальты, произошло обрушение знаменитой природной арки, известной как «Целующиеся слоны». В результате инцидента погиб 26-летний гражданин Китая, ещё один человек получил тяжёлые травмы. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на местные источники.