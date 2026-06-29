Гражданин КНР погиб при обрушении арки «Целующиеся слоны» после прыжка толстяка из США
На острове Комино, расположенном недалеко от Мальты, произошло обрушение знаменитой природной арки, известной как «Целующиеся слоны». В результате инцидента погиб 26-летний гражданин Китая, ещё один человек получил тяжёлые травмы. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на местные источники.
По предварительным данным, трагедия случилась в момент, когда 32-летний турист из США готовился совершить прыжок в воду с вершины скалы. В это время под аркой на гидроцикле находились двое граждан Китая. На них обрушились крупные каменные глыбы. В результате мужчина скончался на месте, а его 27-летнюю спутницу с серьёзными травмами экстренно госпитализировали. Американский турист не пострадал — его подобрало проходившее мимо судно.
Сразу после обрушения на месте развернули спасательную операцию, которая длилась более суток. Сложность работ обуславливалась большим скоплением обломков и труднодоступностью зоны происшествия. Тело погибшего удалось извлечь из-под завалов только при участии военных водолазов.
Арка «Целующиеся слоны» считалась одной из главных природных достопримечательностей Комино и пользовалась популярностью среди туристов. Ради живописных видов, морских прогулок и экстремальных прыжков в воду сюда приезжали путешественники со всего мира.
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