Российского туриста нашли мертвым у берегов кипрского Лимасола

28 июня 2026, 05:24

На Кипре во время отдыха утонул 57-летний россиянин

Фото: iStock/Anton_Sokolov

На Кипре во время отдыха погиб 57-летний россиянин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Никосии.