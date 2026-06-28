Российского туриста нашли мертвым у берегов кипрского Лимасола
На Кипре во время отдыха погиб 57-летний россиянин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Никосии.
Согласно материалу, мужчину обнаружили утром 27 июня в прибрежном районе Энаэриос города Лимасол. Россиянин находился в море, при этом уже был без сознания. Его экстренно доставили в больницу, но не смогли спасти. Врачи констатировали смерть пациента.
Правоохранительные органы пока не установили однозначную причину гибели, полиция проводит проверку. Ожидается, что диагноз определит патологоанатомическая экспертиза. В российском диппредставительстве уточнили, что изучают все обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в переполненном автобусе во Владивостоке девушка потеряла сознание из-за духоты. Очевидцы объяснили, что кондиционер не справлялся с жарой в салоне — всем пассажирам было практически нечем дышать.
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