Российские туристы покрылись волдырями на популярном курорте

29 июня 2026, 10:27

SHOT: Российские туристы покрылись волдырями из-за планктона на пляже во Вьетнаме

Фото: iStock/AleMoraes244

Российских туристов атаковал планктон на северном пляже города Нячанг во Вьетнаме. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.