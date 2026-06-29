Российские туристы покрылись волдырями на популярном курорте
Российских туристов атаковал планктон на северном пляже города Нячанг во Вьетнаме. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам путешественников, как только зашли в море, сразу почувствовали многочисленные уколы по всему телу, «как от крапивы». Через некоторое время на их коже появились небольшие зудящие волдыри.
Как выяснилось, причиной неприятных ощущений стали микроскопические организмы — во Вьетнаме сейчас сезон планктона. Теперь пострадавшие опасаются купаться и пытаются спасаться антигистаминными препаратами и мазями.
Ранее сообщалось, что блохи напали на отдыхающих на Азовском море. Одна из отдыхающих рассказала, что во время отдыха в Ейске ее дети покрылись красными пятнами, которые сильно чесались. Врачи предположили, что причиной стали укусы мелких морских рачков.
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