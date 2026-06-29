У десятков туристов подозревают отравление в больнице в Анталье
В турецкой провинции Анталья более полусотни отдыхающих попали в больницу с признаками острого пищевого отравления. Инцидент произошёл в популярном туристическом районе Манавгат, на территории национального парка Кепрюлю-Каньон, сообщает агентство DHA.
По информации источника, группа местных туристов из Коньи приехала на однодневную экскурсию, которая включала рафтинг по реке Кепрючай. После завершения сплава участники пообедали в одном из придорожных туристических комплексов, расположенных на берегу.
Вскоре после еды 52 человека почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Всех пострадавших оперативно доставили в государственную больницу Манавгата, где медики оказали им необходимую помощь.
К утру следующего дня, как уточняет издание, всех госпитализированных выписали из медучреждения. В настоящий момент по факту происшествия начали проверки. Районное управление сельского и лесного хозяйства совместно с управлением культуры и туризма провинции Анталья выясняют точные причины отравления.
Национальный парк Кепрюлю-Каньон считается одним из крупнейших центров рафтинга в Турции и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов, в том числе из-за рубежа. Помимо водных маршрутов, парк славится живописными природными ландшафтами, пешеходными тропами и древнеримским мостом Олук, являющимся местной достопримечательностью.
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