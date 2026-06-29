У десятков туристов подозревают отравление в больнице в Анталье

29 июня 2026, 13:22

DHA: в Анталье свыше 50 туристов госпитализировали с подозрением на отравление

Фото: istockphoto/Berkut_34

В турецкой провинции Анталья более полусотни отдыхающих попали в больницу с признаками острого пищевого отравления. Инцидент произошёл в популярном туристическом районе Манавгат, на территории национального парка Кепрюлю-Каньон, сообщает агентство DHA.