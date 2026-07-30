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Гражданин Словакии переоделся в женщину, чтобы убить бывшую жену в Уфе

Гражданин Словакии предстанет перед судом за попытку убийства бывшей жены в Уфе
Фото: Istock/PaulBiryukov

В Уфе 50-летний гражданин Словакии предпринял попытку убийства бывшей супруги. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



Для совершения преступления мужчина изменил внешность: он надел женский спортивный костюм, парик блондинки и медицинскую маску. В таком виде он дождался женщину возле её автомобиля и нанёс ей не менее девяти ножевых ранений в область шеи, груди, лица и другие части тела.

Мотивом следствие называет ревность. Жертва выжила — она оказала активное сопротивление, а медики своевременно оказали необходимую помощь. После нападения злоумышленник вылетел в Москву, оттуда направился в Калининград, где сотрудники правоохранительных органов задержали его.

Следственный комитет по Башкортостану предъявил обвинение в покушении на убийство. Расследование завершили в сжатые сроки, в ближайшее время суд рассмотрит это уголовное дело.

Ольга Щелокова

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