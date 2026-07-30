Гражданин Словакии переоделся в женщину, чтобы убить бывшую жену в Уфе

30 июля 2026, 10:42

Гражданин Словакии предстанет перед судом за попытку убийства бывшей жены в Уфе

Фото: Istock/PaulBiryukov

В Уфе 50-летний гражданин Словакии предпринял попытку убийства бывшей супруги. Подробности приводит Telegram-канал Baza.