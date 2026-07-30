В Свердловской области в колонию отправили серийного насильника
В Свердловской области суд приговорил к колонии мужчину, который ранее уже имел судимость за покушение на изнасилование. Информацию опубликовал портал Е1.RU.
В феврале 2025 года жительница Полевского поздно ночью возвращалась домой от знакомой. По пути за ней шёл незнакомый гражданин. У гаражей на улице Металлургов он напал на женщину, повалил её в снег и стал угрожать.
Мужчина нанёс ей несколько ударов по лицу и попытался сорвать одежду, но довести задуманное до конца ему помешали прохожие — они услышали крики потерпевшей и вмешались. Правоохранители задержали нападавшего по горячим следам и возбудили уголовное дело по факту покушения на изнасилование.
В ходе разбирательства выяснилось, что в 2017 году его уже осуждали за аналогичное преступление. В этот раз суд назначил ему наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый обязан пройти принудительный курс лечения у психиатра.
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