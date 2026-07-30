В Свердловской области в колонию отправили серийного насильника

30 июля 2026, 10:34

Суд приговорил жителя Полевского к четырём годам за покушение на изнасилование

Фото: Istock/OlFedv

В Свердловской области суд приговорил к колонии мужчину, который ранее уже имел судимость за покушение на изнасилование. Информацию опубликовал портал Е1.RU.