В аэропорту Кольцово задержали туристку из Турции с 17 кг люксовых товаров

30 июля 2026, 10:28

Таможенники Кольцово нашли 17 кг люксовых товаров в багаже женщины из Турции

Фото: пресс-служба ФТС России

В екатеринбургском аэропорту Кольцово инспекторы остановили 41-летнюю пассажирку, прибывшую рейсом из Турции, с 17 кг люксовых товаров. Подробности приводит пресс-служба ФТС России.