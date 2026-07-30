В аэропорту Кольцово задержали туристку из Турции с 17 кг люксовых товаров
В екатеринбургском аэропорту Кольцово инспекторы остановили 41-летнюю пассажирку, прибывшую рейсом из Турции, с 17 кг люксовых товаров. Подробности приводит пресс-служба ФТС России.
Женщина проследовала через «зелёный» коридор, однако в рамках выборочного контроля сотрудники таможни досмотрели её багаж.
В двух чемоданах путешественницы находились ювелирные украшения брендов Messika и Chanel, обувь, очки, сумки и кошельки таких марок, как Gucci, Prada, Chanel, Balenciaga, а также швейцарские наручные часы Audemars Piguet x Swatch RoyalPop Lan.
Все вещи сохранили фабричные упаковки. Общий вес незадекларированной продукции составил 17 кг, а её рыночная стоимость достигла четырёх млн рублей. Пассажирка заявила, что везла вещи для себя и в подарок друзьям. Таможня возбудила дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Нарушительнице грозит штраф до двойной стоимости товаров с возможной конфискацией.
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