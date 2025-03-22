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Гражданин США обвинен в нападении на полицейского в Москве. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

Напавшему на полицейского в Москве американцу Татеру предъявлено обвинение
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Следственные комитет предъявил обвинение в окончательной редакции 46-летнему американцу Джозефу Татеру, который напал на полицейского в Москве после скандала в отеле Radisson. Об этом сообщает ТАСС.
«Татер Джозеф, 30 июня 1978 года рождения, уроженец Чешской Республики, гражданин США, совершил запрещенное уголовным законом деяние, попадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, а именно совершил применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей», — передает агентство обвинение СК.

Материалы дела были направлены в Мещанский районный суд Москвы, где позже их зарегистрировали. Американцу грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Происшествие случилось 12 августа 2024 года. Тогда Татер начал ругаться с сотрудниками отеля Radisson. Как оказалось, персонал отказал ему в заселении из-за неудовлетворительной характеристики, в результате чего и возник конфликт. Позже его доставили в полицию, где американец грубо схватил за руку сотрудницу органов.

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В Нигере террористы убили 44 мирных жителя
МВД: на юго-западе Нигера террористы убили 44 мирных жителя
22 марта 2025, 01:33

Фото: iStock/zabelin

В юго-западной части Нигера террористы совершили атаку против мечети и убили 44 мирных жителя. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел страны.
«В пятницу…в деревне Фонбита…террористы совершили варварскую атаку против мечети…погибли 44 мирных жителя», — заявили в ведомстве.

Из-за трагедии в стране был объявлен трехдневный национальный траур.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» рассматривали для нападения еще несколько мест. В их числе Красная площадь, синагога и ТРЦ «МЕГА Белая Дача».

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#африка
#нигер
#мечеть
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Вдруг стало плохо на тренировке: трехкратный чемпион Москвы по боксу Котов скончался
Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов скончался на тренировке
21 марта 2025, 22:27

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов вдруг почувствовал себя плохо на тренировке и умер, сообщил Телеграм-канал «МК: срочные новости».
Отмечалось, что сегодня вечером Котов тренировался во дворце спорта «Крылья советов». Там проводил занятия клуб спортсмена, которым он руководил.

Внезапно Павлу стало нехорошо. На место вызвали медиков. Но работники скорой помощи не смогли помочь боксеру. Через некоторое время он ушел из жизни.

Что стало причиной смерти трехкратного чемпиона столицы России, еще не сообщается. Точно об этом будет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили погром на могиле звезды фильма «Семнадцать мгновений весны», первой жены актёра Андрея Миронова, Екатерины Градовой, на Троекуровском кладбище

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Хобби и работа несовместимы: Министр Исландии по вопросам детства ушла с поста, родив от подростка
Исландская министр по вопросам детства ушла с поста, родив ребёнка от подростка
21 марта 2025, 22:09

Фото: istockphoto/S_Chum

Государственный министр Исландии по вопросам образования и детей Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир покинула свой пост спустя всего три месяца после назначения. Причиной столь быстрой отставки стал сексуальный скандал, в котором был замешан несовершеннолетний.
О резонансном происшествии в кругах власти рассказал местный телеканал RUV. Стало известно, что более 30 лет назад госпожа министр, будучи 28-летней женщиной, работала в религиозной организации. Там она и познакомилась с 15-летним подростком, которого впоследствии совратила. Спустя год после начала этой связи фрекен Тоурсдоуттир родила ребёнка, а всего они состояли в отношениях около двух лет.

По словам премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир утверждает, что достоверную информацию об этом давнем случае она получила только в минувший четверг. Глава правительства островного государства немедленно вызвала теперь уже фру Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир в свой кабинет. Та призналась, что всё это правда, после чего тут же подала в отставку.

Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир 58 лет. До того, как сделать политическую карьеру, она работала учительницей. В 2021 году была избрана в парламент Исландии, а спустя ещё три года вошла в правительство страны, возглавив министерство по делам образования и по делам детей, зная толк в этом деле.

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#министр
#парламент
#дети
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Родственники украинской модели Марии Ковальчук назвали фейками заявления полиции о её падении на стройке
SHOT: родственники модели Ковальчук назвали фейками выводы дубайской полиции
21 марта 2025, 21:39

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)

Родственники украинской модели Марии Ковальчук утверждают, что выводы дубайской полиции о том, что девушка якобы упала с высоты на стройке и получила переломы рук, ног и позвоночника являются фейками. Об этом мать пострадавшей сообщила в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Женщина отметила, что по резонансному делу её дочери по-прежнему ведётся следствие. В настоящее время 20-летняя Ковальчук продолжает находиться в больнице в Дубае. Её состояние всё ещё тяжёлое.

Родители девушки утверждают, что все сообщения местной полиции являются фейковыми.

Ранее в этот день РИА Новости сообщило со ссылкой на дубайских правоохранителей, что причиной серьёзных травм Ковальчук стало падение с высоты на строительной площадке, куда она якобы пробралась в одиночку.

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*запрещён в РФ
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Вандалы разгромили могилу первой жены Андрея Миронова на Троекуровском кладбище
Неизвестные разгромили могилу Екатерины Градовой на Троекуровском кладбище
21 марта 2025, 20:05

Екатерина Градова (фото: РИА Новости)

Неизвестные устроили погром на могиле звезды фильма «Семнадцать мгновений весны», первой жены актёра Андрея Миронова, Екатерины Градовой, на Троекуровском кладбище.
Отмечается, что на могиле творится хаос: одна ваза с цветами повалена, надгробная плита потрескалась, около ограды разбросаны другие горшки с цветами.

Как отметил корреспондент NEWS.ru, фотография Градовой выцвела, а памятника на её могиле до сих пор нет. Артистки не стало 22 февраля 2021 года. Обычно родные покойных устанавливают монумент через год, но этого так и не было сделано даже через четыре года.

У Градовой, скончавшейся в возрасте 74 лет от инсульта, осталась дочь – известная актриса Мария Миронова, вдовец – физик Игорь Тимофеев, а также приёмный сын Алексей.

Ранее в этот день на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста России Бедроса Киркорова. По соседству с его могилой похоронены актёры Валентин Гафт, Сергей Юрский, Ирина Мирошниченко и Борис Клюев, а также модельер Валентин Юдашкин.

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