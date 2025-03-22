Гражданин США обвинен в нападении на полицейского в Москве. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

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Следственные комитет предъявил обвинение в окончательной редакции 46-летнему американцу Джозефу Татеру, который напал на полицейского в Москве после скандала в отеле Radisson. Об этом сообщает ТАСС.
«Татер Джозеф, 30 июня 1978 года рождения, уроженец Чешской Республики, гражданин США, совершил запрещенное уголовным законом деяние, попадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, а именно совершил применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей», — передает агентство обвинение СК.
Материалы дела были направлены в Мещанский районный суд Москвы, где позже их зарегистрировали. Американцу грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Происшествие случилось 12 августа 2024 года. Тогда Татер начал ругаться с сотрудниками отеля Radisson. Как оказалось, персонал отказал ему в заселении из-за неудовлетворительной характеристики, в результате чего и возник конфликт. Позже его доставили в полицию, где американец грубо схватил за руку сотрудницу органов.
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Иван Мусатов