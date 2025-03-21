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Женщина утопила собаку в туалете аэропорта, когда животное не пустили на рейс

Во Флориде женщина утопила собаку в туалете аэропорта
Фото: iStock/Addictive Stock

Фото: iStock/Addictive Stock

Женщина утопила свою собаку в туалете аэропорта после того, как её с животным не пустили на рейс. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл ещё 16 декабря прошлого года, однако расследование дела было завершено только сейчас.

Элисон Лоуренс прибыла в аэропорт города Орландо во Флориде вместе со своей собакой по кличке Тайвинн. Женщина должна была вылететь в Колумбию, однако сотрудники КПП сообщили, что на животное не хватает документов, поэтому взять его с собой на борт не получится.

Уборщица аэропорта позже сообщила полиции, что видела Лоуренс в женском туалете, когда та сидела на полу в кабинке и очищала её от воды и собачьего корма. Спустя время работница клининга вернулась и увидела уходящую женщину с вещами, но без питомца. После она обнаружила мёртвую собаку, ошейник и прочие принадлежности зверька в мусорном пакете.

По итогам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что Тайвинн была миниатюрным шнауцером девяти лет. Причиной смерти стало утопление. Лоуренс вскоре задержали – её удалось отследить по жетону на ошейнике и чипу. Теперь женщине грозит лишение свободы за жестокое обращение с животными.

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#сша
В квартиру москвички заползла змея красного цвета
Маисовый полоз заполз к женщине в квартиру на северо-востоке Москвы
21 марта 2025, 16:03

Фото: iStock/Vagengeym_Elena

Москвичка, проживающая на улице Санникова (район Отрадное), обнаружила змею в своей квартире — она почувствовала, как её ногу что-то или кто-то щекочет.
Как сообщает телеграм-канал Baza, услышав крик хозяйки, на помощь ей прибежали коты. Питомцы отогнали змею, затем женщина накрыла «непрошенного гостя» большим пластиковым контейнером.



Прибывшие по вызову женщины спасатели сказали, что в её дом пробрался маисовый полоз. Он неядовитый. Змею спасатели забрали с собой.

Маисовых полозов часто заводят в качестве домашних животных. Длина змей может достигать 1,5 метра. Естественная окраска — оранжевая с чёрными полосами и красными пятнами. Маисовые полозы питаются грызунами, летучими мышами, ящерицами и птицами.

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Глыба льда упала на голову восьмилетней девочке в Барнауле
21 марта 2025, 15:53

Фото: iStock/OlgaKorica

Глыба льда упала на восьмилетнего ребёнка в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что Ксюша возвращалась домой из школы. Вокруг было довольно много людей, однако огромная глыба льда упала с крыши именно на неё. Девочка успела забежать в дверной проём, где уже прятались другие прохожие. Однако уже через несколько секунд упала.

В настоящее время школьница находится в больнице. Изначально сообщалось, что у девочки перелом позвоночника. По уточнению лечащих врачей, ребёнок отделался ушибом.

Прокуратура начала проверку, а региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело.

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В Петербурге арестовали главбуха школы за попытку заказного убийства соседки

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#полиция
#ребёнок
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#девочка
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#происшествие
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«Думала, сейчас я там отдохну»: Олесю Малибу изнасиловали, избили и вывезли в лес в Подмосковье
Олеся Малибу рассказала, как её изнасиловали, избили и вывезли в лес
21 марта 2025, 14:09

Олеся Малибу (фото: Telegram @monashkao)

Модель и бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу, комментируя новости о найденной на дороге в Дубае покалеченной Марии Ковальчук, рассказала жуткую историю из своей жизни. Однажды, во время работы в борделе, Олеся стала жертвой группового изнасилования, жестокого избиения и ограбления.
Как рассказала Малибу, это произошло во время поездки к знакомому на дачу. Изначально визит в гости не предвещал ничего плохого.

«Это было с проверенным клиентом из борделя, где мы познакомились. Он отвёз меня на дачу к своим друзьям. Я думала, сейчас я там отдохну, они мне все заплатят деньги. И что? Он меня туда привёз. Они меня все изнасиловали, избили, отобрали телефоны, деньги, потом просто вывезли в Подмосковье, оставили в лесу и уехали. Вот так вот. И у меня в кармане после этого была только тысяча рублей. Они меня просто ограбили. И на эту тысячу я еле-еле добралась тогда до дома», – рассказала девушка в беседе с NEWS.ru.
Олеся Малибу и ранее рассказывала о жутких ситуациях. Например, однажды в её квартиру ворвался маньяк, «повалил на кровать и обмазал скотчем». К счастью, девушка не пострадала. Она отмечала, что это произошло 4 ноября, в день Казанской иконы Божией матери, которая и уберегла её от расправы.

Накануне сообщалось, что украинскую модель Марию Ковальчук обнаружили на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника. По одной из версий, которой придерживаются родственники пострадавшей, она могла попасть в сексуальное рабство в Эмиратах. Несколько девушек при схожих обстоятельствах пропали в стране за последние годы.

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#избиение
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В Петербурге арестовали главбуха школы за попытку заказного убийства соседки
21 марта 2025, 14:02

Фото: iStock/Zolnierek

В Санкт-Петербурге главбуха школы арестовали на два месяца за попытку заказного убийства. Об этом сообщает издание «Конкретно.ру» в Telegram-канале.
Так, по данным издания, Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Галины Лысенко, которая планировала убить свою соседку по коммунальной квартире с помощью киллера.

Ранее сообщалось, что 59-летняя Галина, которая ранее уже привлекалась по статье за проституцию, проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.

Однажды женщина накопила денег, нашла у Александро-Невской лавры попрошайку и предложила ему совершить убийство за 70 тысяч рублей. Однако мужчина, недолго думая, отправился в полицию рассказывать о поступившем предложении.

18 марта Лысенко задержали и предъявили обвинение. Обвиняемая просила поместить ее под домашний арест. Однако суд поместил ее под стражу на два месяца.

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#суд
#сша
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#арест
#женщина
#обвинение
#женщины
#мужчина
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Россиянин пропал без вести во время всхода на вулкан на Филиппинах
PNA: На Филиппинах гражданин России пропал без вести на вулкане с группой иностранцев
21 марта 2025, 13:18

Фото: iStock/avtk

Россиянин и ещё пять иностранцев пропали без вести на вулкане Талинис, расположенном на острове Минданао, близ города Валенсии (Филиппины).
Как сообщило агентство Philippines News Agency (PNA), рано утром 19 марта группа туристов отправилась в однодневный поход на вулкан. Среди них были трое немцев 58, 60 и 67 лет, гражданин Канады, британец 63 лет и 38-летний россиянин Антон Чернов.

Уточняется, что с собой путешественники не взяли вещей для ночевки и длительного пребывания в горах. Уже два дня все туристы числятся пропавшими без вести.

Сейчас полиция и поисковые группы осматривают вулкан. В четверг, 20 марта, они обнаружили тропу со следами, вероятно, принадлежащими иностранцам. Также волонтёры используют беспилотники для поиска пропавших.

Ранее украинскую модель Марию Ковальчук, пропавшую без вести, нашли в критическом состоянии в больнице Дубая. Она находится в реанимации после трех операций, без документов и телефона. Предположительно, Мария стала жертвой сексуального рабства. Информацию подтвердить нельзя, так как девушка пока что не в состоянии говорить.

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