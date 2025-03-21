Женщина утопила собаку в туалете аэропорта, когда животное не пустили на рейс

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Женщина утопила свою собаку в туалете аэропорта после того, как её с животным не пустили на рейс. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл ещё 16 декабря прошлого года, однако расследование дела было завершено только сейчас.
Элисон Лоуренс прибыла в аэропорт города Орландо во Флориде вместе со своей собакой по кличке Тайвинн. Женщина должна была вылететь в Колумбию, однако сотрудники КПП сообщили, что на животное не хватает документов, поэтому взять его с собой на борт не получится.
Уборщица аэропорта позже сообщила полиции, что видела Лоуренс в женском туалете, когда та сидела на полу в кабинке и очищала её от воды и собачьего корма. Спустя время работница клининга вернулась и увидела уходящую женщину с вещами, но без питомца. После она обнаружила мёртвую собаку, ошейник и прочие принадлежности зверька в мусорном пакете.
По итогам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что Тайвинн была миниатюрным шнауцером девяти лет. Причиной смерти стало утопление. Лоуренс вскоре задержали – её удалось отследить по жетону на ошейнике и чипу. Теперь женщине грозит лишение свободы за жестокое обращение с животными.
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Элисон Лоуренс прибыла в аэропорт города Орландо во Флориде вместе со своей собакой по кличке Тайвинн. Женщина должна была вылететь в Колумбию, однако сотрудники КПП сообщили, что на животное не хватает документов, поэтому взять его с собой на борт не получится.
Уборщица аэропорта позже сообщила полиции, что видела Лоуренс в женском туалете, когда та сидела на полу в кабинке и очищала её от воды и собачьего корма. Спустя время работница клининга вернулась и увидела уходящую женщину с вещами, но без питомца. После она обнаружила мёртвую собаку, ошейник и прочие принадлежности зверька в мусорном пакете.
По итогам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что Тайвинн была миниатюрным шнауцером девяти лет. Причиной смерти стало утопление. Лоуренс вскоре задержали – её удалось отследить по жетону на ошейнике и чипу. Теперь женщине грозит лишение свободы за жестокое обращение с животными.
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Анастасия Чинкова