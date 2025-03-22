В Нигере террористы убили 44 мирных жителя

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В юго-западной части Нигера террористы совершили атаку против мечети и убили 44 мирных жителя. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел страны.
«В пятницу…в деревне Фонбита…террористы совершили варварскую атаку против мечети…погибли 44 мирных жителя», — заявили в ведомстве.
Из-за трагедии в стране был объявлен трехдневный национальный траур.
Ранее стало известно, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» рассматривали для нападения еще несколько мест. В их числе Красная площадь, синагога и ТРЦ «МЕГА Белая Дача».
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