Хобби и работа несовместимы: Министр Исландии по вопросам детства ушла с поста, родив от подростка

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Государственный министр Исландии по вопросам образования и детей Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир покинула свой пост спустя всего три месяца после назначения. Причиной столь быстрой отставки стал сексуальный скандал, в котором был замешан несовершеннолетний.
О резонансном происшествии в кругах власти рассказал местный телеканал RUV. Стало известно, что более 30 лет назад госпожа министр, будучи 28-летней женщиной, работала в религиозной организации. Там она и познакомилась с 15-летним подростком, которого впоследствии совратила. Спустя год после начала этой связи фрекен Тоурсдоуттир родила ребёнка, а всего они состояли в отношениях около двух лет.
По словам премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир утверждает, что достоверную информацию об этом давнем случае она получила только в минувший четверг. Глава правительства островного государства немедленно вызвала теперь уже фру Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир в свой кабинет. Та призналась, что всё это правда, после чего тут же подала в отставку.
Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир 58 лет. До того, как сделать политическую карьеру, она работала учительницей. В 2021 году была избрана в парламент Исландии, а спустя ещё три года вошла в правительство страны, возглавив министерство по делам образования и по делам детей, зная толк в этом деле.
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По словам премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир утверждает, что достоверную информацию об этом давнем случае она получила только в минувший четверг. Глава правительства островного государства немедленно вызвала теперь уже фру Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир в свой кабинет. Та призналась, что всё это правда, после чего тут же подала в отставку.
Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир 58 лет. До того, как сделать политическую карьеру, она работала учительницей. В 2021 году была избрана в парламент Исландии, а спустя ещё три года вошла в правительство страны, возглавив министерство по делам образования и по делам детей, зная толк в этом деле.
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Александр Бойцов