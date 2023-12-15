Архангельский ревнивец получил 7 лет за убийство сожительницы из-за звонка бывшего

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В Архангельской области 45-летнего мужчину осудили на 7 лет колонии строгого режима за убийство сожительницы. Об этом информирует региональное управление следственного комитета РФ.
Судебно-медицинское исследование установлено, что её смерть наступила в результате тупой травмы шеи, механической асфиксии.
По версии следствия, 8 июня в доме по проспекту Обводный канал в Архангельске пьяный мужчина увидел, как его сожительнице позвонил бывший молодой человека. Она ответила на звонок, что очень возмутило мужчину. Он набросился на свою подругу и задушил ее.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде ревнивец признал свою вину.
Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Березовский, обвиняемого в убийстве медбрата. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак