Архангельский ревнивец получил 7 лет за убийство сожительницы из-за звонка бывшего

Отца 14-летней Алины, устроившей стрельбу в брянской школе, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий до 7 февраля. Дмитрию Афанаскину нельзя будет пользоваться телефоном, Интернетом и общаться с участниками дела. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.