Житель Бурятии заживо сжег троих человек, включая свою мать

Фото: istock / Kara Capaldo
В Бурятии 30-летний местный житель сжег трех человек, включая свою мать. Об этом информирует mk.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального СУ СКР.
По информации источника, убийства мужчина совершил в разное время. Первую расправу он совершил в феврале 2020 года. Тогда он распивал алкоголь с одним из работников животноводческой стоянки. Между ними возник конфликт, в ходе которой обвиняемый ударил противника табуретом по голове. Тогда он поджег дом, в котором его жертва находилась без сознания, и скрылся с места преступления.
В феврале 2023 года мужчина пришел на животноводческую стоянку, где работали его мать и ее сожитель. После употребления спиртного решил убить мать и ее избранника. Он разлил бензин у входа в дом и поджег его. Они сгорели заживо.
Читайте также:
В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году
Мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры в вагоне столичного метро
Алина Юрчак