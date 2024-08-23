В Тюмени в ДТП разбился гендиректор крупной строительной компании

На данный момент пять обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подали жалобы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Защита Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова и Аминчона Исломова подала жалобы на продление срока содержания под стражей. Ранее продление срока ареста обжаловал Мухаммадсобир Файзов, которого считают предполагаемым исполнителем теракта», — поделились в ведомстве.





По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверо предполагаемых исполнителей теракта изначально обвинялись по статье УК РФ «Террористический акт». Остальным вменялось пособничество в совершении этого преступления.



Сейчас исполнителям теракта, помимо статьи УК РФ о терроризме, вменяется участие в террористической организации, обучение в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.