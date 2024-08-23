В Тюмени в ДТП разбился гендиректор крупной строительной компании

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В ДТП погиб генеральный директор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин. Об этом сообщили в Союзе строителей Тюменской области.
Уточняется, что Родин скончался в результате полученных в аварии травм на 74-м году жизни. Иные подробности произошедшего не приводятся.
Прощание с Родиным состоится в пятницу, 23 августа.
Должность генерального директора «Тюменской строительной компании» он занимал с 1992 года.
Ранее сообщалось, что на трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась юношеская футбольная команда, один подросток погиб. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Прощание с Родиным состоится в пятницу, 23 августа.
Должность генерального директора «Тюменской строительной компании» он занимал с 1992 года.
Ранее сообщалось, что на трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась юношеская футбольная команда, один подросток погиб. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова