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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

23 августа 2024, 09:34
Фото: istockphoto / Thomasaf

Фото: istockphoto / Thomasaf

На данный момент пять обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подали жалобы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
«Защита Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова и Аминчона Исломова подала жалобы на продление срока содержания под стражей. Ранее продление срока ареста обжаловал Мухаммадсобир Файзов, которого считают предполагаемым исполнителем теракта», — поделились в ведомстве.

Басманный суд Москвы в середине августа продлил меру пресечения для всех 12 фигурантов дела до 22 ноября.



22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек.

По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверо предполагаемых исполнителей теракта изначально обвинялись по статье УК РФ «Террористический акт». Остальным вменялось пособничество в совершении этого преступления.

Сейчас исполнителям теракта, помимо статьи УК РФ о терроризме, вменяется участие в террористической организации, обучение в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

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#суд
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#рф
Неизвестные подожгли железнодорожный пост на перегоне «Химки-Сходня» в Москве
23 августа 2024, 10:03

Фото: istockphoto/Distortion Media

В ночь на 23 августа в Москве произошел поджог поста секционирования электросети, расположенного на перегоне «Химки-Сходня» Октябрьской железной дороги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, преступники забросили в здание бутылки с зажигательной смесью, предварительно выкрутив вентиляционные решетки. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия, однако пост выгорел полностью.

Сообщается, что сооружение использовалось для перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от текущей нагрузки.

На месте инцидента сотрудники полиции обнаружили бутылку с горючей жидкостью. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело для расследования указанного происшествия.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. Прилет был зафиксирован около 05:00, пострадавших нет. Предполагается, что ВСУ стремятся к тому, чтобы огонь перекинулся на цистерны с керосином, что может значительно увеличить площадь пожара.

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Гражданина Казахстана задержали в Москве по подозрению в диверсии
SHOT: гражданина Казахстана задержали в Москве за съемку военкомата
23 августа 2024, 09:59

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Москве задержали гражданина Казахстана, который снимал военкомат на телефон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, 47-летнего Алексея Т. задержали у здания военкомата на Мантулинской улице в Пресненском районе Москвы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не успел закончить съемку, так как рядом оказались сотрудники правоохранительных органов.

В отделении задержанный рассказал, что приехал в Москву в туристических целях и заселился в «Новотель». Отмечается, что гостиница располагается в 17 минутах ходьбы от заинтересовавшего иностранного гражданина военкомата. Алексея заподозрили в приготовлении к диверсии. В настоящее время мужчину допрашивают.

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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

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#гостиница
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#сотрудники
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#военком
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В Тюмени в ДТП разбился гендиректор крупной строительной компании
В ДТП погиб генеральный директор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин
23 августа 2024, 09:41

Фото: iStock/gorodenkoff

В ДТП погиб генеральный директор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин. Об этом сообщили в Союзе строителей Тюменской области.
Уточняется, что Родин скончался в результате полученных в аварии травм на 74-м году жизни. Иные подробности произошедшего не приводятся.

Прощание с Родиным состоится в пятницу, 23 августа.

Должность генерального директора «Тюменской строительной компании» он занимал с 1992 года.

Ранее сообщалось, что на трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась юношеская футбольная команда, один подросток погиб. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Житель Подмосковья устроил нарколабораторию в своём дачном доме
23 августа 2024, 09:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в доме в одном из садоводческих товариществ в подмосковной деревне Васютино, хозяина дома — 33-летнего жителя Реутова — задержали, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«В ходе обыска в доме были обнаружены пластиковые канистры с жидкостью, противогаз, металлический реактор, весы, стеклянные колбы, компрессоры, сушильную машинку, а также ёмкости с веществом светлого цвета. Общий вес изъятого вещества составил около 50 килограммов», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что по крайней мере в одном изъятом ведре находится порошок, содержащий в своём составе мефедрон. Масса наркотика составила свыше 15 килограммов.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#криминал
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#мвд московской области
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Боевики ВСУ снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске
Shot: БПЛА ВСУ снова атаковал нефтебазу в ростовском Пролетарске
23 августа 2024, 09:03

Фото: istock/LYagovy

Боевики Вооруженных сил Украины снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что прилет был зафиксирован около 05:00, пострадавших нет. Предполагается, что боевики стремятся к тому, чтобы огонь перекинулся на цистерны с керосином, что может значительно увеличить площадь пожара.

На данный момент пламя еще не достигло резервуаров с керосином. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

Напомним, что 18 августа силы ПВО отразили атаку БПЛА на юго-востоке Ростовской области. В результате падения обломков дрона на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. Отмечается, что пожар тушат уже шестой день. За это время пострадало 47 сотрудников МЧС, 15 из них госпитализировано.

Ранее военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
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#возгорание
#режим
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#пво
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В Польше упал второй за сутки российский метеорологический зонд
RMF FM: в Польше упал второй за сутки российский метеозонд
23 августа 2024, 08:34

Фото: iStock/Ajax9

В Польше за сутки зафиксирован второй случай падения российского метеозонда. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, пишет РИА Новости.
В среду в 20 километрах к северу от Ольштына, недалеко от города Добре място, был обнаружен метеозонд с надписями на русском языке, который застрял на дереве. Полицейские охраняли его всю ночь, а позже военные подтвердили, что это действительно метеорологический зонд.

«В лесу недалеко от поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства обнаружены элементы, вероятно, российского метеорологического воздушного зонда», — отмечается в сообщении.

На данный момент удалось найти лишь измерительное оборудование, без самого воздушного шара. Сообщается, что в настоящее время территорию охраняют полицейские. Устройство, безусловно, будет исследовано, однако, скорее всего, это часть российского метеорологического зонда.

В этом году в Варминско-Мазурском воеводстве Польши уже несколько раз обнаруживали подобные объекты. По информации польских властей, найденные метеозонды были запущены с метеостанции, расположенной в окрестностях Калининграда.

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#военные
#оборудование
#полицейские
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МЧС: на Кубани продолжаются поиски члена экипажа после атаки ВСУ на порт Кавказ
23 августа 2024, 07:02

Фото: istock/DmyTo

В МЧС России сообщили, что на Кубани продолжаются поиски одного члена экипажа затонувшего парома в порту Кавказ после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По данным ведомства, местонахождение одного человека по-прежнему неизвестно.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 членов экипажа удалось спасти. Нападение ВСУ произошло вечером 22 августа, когда украинские войска атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ.

Напомним, водителей фур и легковых автомобилей, направляющихся в сторону порта Кавказ, разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич, расположенном за 13 километров от порта. Отмечается, что перед постом скопления машин отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости.

Киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» этим вечером, 22 августа. После удара на судне разгорелся пожар, которому вскоре присвоили третий ранг сложности. На борьбу с огнем пришлось отправлять пожарный поезд, 101 спасателя и 34 машины спецтехники.

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#нападение
#пожар
#всу
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РИА Новости: На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту Кавказ
23 августа 2024, 06:48

Фото: istock/Apriori1

Водителей фур и легковых автомобилей, направляющихся в сторону порта Кавказ, разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич, расположенном за 13 километров от порта.
Отмечается, что перед постом скопления машин отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, вечером 22 августа, оперативный штаб сообщил об атаке украинских войск на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ.

Напомним, киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» этим вечером, 22 августа. После удара на судне разгорелся пожар, которому вскоре присвоили третий ранг сложности. На борьбу с огнем пришлось отправлять пожарный поезд, 101 спасателя и 34 машины спецтехники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа атакованного ВСУ железнодорожного парома. Он добавил, что поисковая операция продолжается, остается найти еще двух человек.

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#машины
#всу
#корабль
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Учительница два года насиловала школьницу
В США арестовали 54-летнюю Дон Честер по подозрению в растлении ученицы
23 августа 2024, 05:56

Фото: istock/Rafa Jodar

В США в штате Иллинойс арестовали школьную учительницу. Как выяснило следствие, она два года насиловала ученицу в конце 1990-х годов, передает WGN-TV. В июне жертва написала на учительницу заявление и 54-летнюю Дон Честер допросили.
Бывшая ученица рассказала полицейским, что женщина регулярно насиловала ее в 1998-2000 годах, когда пострадавшей было 12-14 лет. Девочка училась в шестом и седьмом классах школы города Уэстчестер.

В ходе следствия было установлено, что Честер начала «проявлять личный интерес» к девочка, писала ей личные письма и записки. Учительница выстроила занятия таким образом, чтобы девочка часто оставалась с ней наедине. В такие моменты Честер совершала в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.

В 2000 году учительница уволилась из школы Уэстчестера и переехала в поселок Беркли. Там она жила и работала вплоть до своего задержания. Арест произошел 19 августа, женщину задержали в собственном доме. Учительнице предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

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