Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

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На данный момент пять обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подали жалобы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
«Защита Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова и Аминчона Исломова подала жалобы на продление срока содержания под стражей. Ранее продление срока ареста обжаловал Мухаммадсобир Файзов, которого считают предполагаемым исполнителем теракта», — поделились в ведомстве.
Басманный суд Москвы в середине августа продлил меру пресечения для всех 12 фигурантов дела до 22 ноября.
22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек.
По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверо предполагаемых исполнителей теракта изначально обвинялись по статье УК РФ «Террористический акт». Остальным вменялось пособничество в совершении этого преступления.
Сейчас исполнителям теракта, помимо статьи УК РФ о терроризме, вменяется участие в террористической организации, обучение в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Сейчас исполнителям теракта, помимо статьи УК РФ о терроризме, вменяется участие в террористической организации, обучение в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
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