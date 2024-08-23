Житель Подмосковья устроил нарколабораторию в своём дачном доме

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в доме в одном из садоводческих товариществ в подмосковной деревне Васютино, хозяина дома — 33-летнего жителя Реутова — задержали, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«В ходе обыска в доме были обнаружены пластиковые канистры с жидкостью, противогаз, металлический реактор, весы, стеклянные колбы, компрессоры, сушильную машинку, а также ёмкости с веществом светлого цвета. Общий вес изъятого вещества составил около 50 килограммов», — говорится в сообщении.Экспертиза установила, что по крайней мере в одном изъятом ведре находится порошок, содержащий в своём составе мефедрон. Масса наркотика составила свыше 15 килограммов.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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