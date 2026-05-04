Педофил похитил и изнасиловал 15-летнюю школьницу в США
Житель США похитил и изнасиловал 15‑летнюю школьницу. Знакомство преступника и жертвы произошло в приложении для знакомств.
Как сообщает издание People, полицейские задержали 51‑летнего Джастина Ньюмана 27 апреля, ворвавшись в его дом. Там же находилась девочка, которая почти целый месяц числилась пропавшей без вести, но исчезновение произошло в другом штате.
По предварительной информации, мужчина наладил контакт с несовершеннолетней через интернет. Следователи утверждают, что он заказал для девочки такси до вокзала, после чего та отправилась в путь на поезде.
Правоохранительные органы предъявили Ньюману обвинения. В ходе расследования вскрылись дополнительные эпизоды. Как оказалось, мужчина замешан еще в двух случаях изнасилования и двух эпизодах иных сексуальных преступлений.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей в тюрьме, суд отказал ему в освобождении под залог. Следующее судебное заседание по делу назначили на 14 мая.
