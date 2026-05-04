Семь извержений вулкана Семеру зафиксировали в Индонезии
В провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии зафиксировали около семи извержений вулкана Семеру. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на данные поста наблюдения за вулканической активностью.
Столб пепла поднялся на 1,2 километра над кратером, или 4 876 метров над уровнем моря. Во время извержения происходили плотные выбросы пепла белого и серого цветов, которые уносило на юго-запаж. Власти призвали жителей и туристов не приближаться к кратеру в радиусе пяти километров, так как существует риск выбрасывания вулканом раскаленных камней.
Семеру занимает четвертое место по высоте среди вулканов в Индонезии (3 676 метров над уровнем моря) и является самой высокой вершиной на острове Ява. Архипелаг расположен в тихоокеанском Огненном кольце, поэтому регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в стране насчитывается свыше 500 вулканов, из них около 130 — действующие.
Ранее сообщалось, что извержение одного из самых активных вулканов началось на Филиппинах.
Читайте также: