Пьяная женщина напала на полицейских в аэропорту Перми
Пермский районный суд вынес приговор в отношении 48‑летней Татьяны Хаттаби, которую признали виновной в применении насилия и оскорблении сотрудника полиции. Об итогах разбирательства сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года в аэропорту Большое Савино. Женщине отказали в регистрации на рейс из‑за того, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, в ответ на это россиянка начала нарушать общественный порядок и выражаться в адрес окружающих нецензурной бранью.
Чтобы урегулировать ситуацию, в аэропорт вызвали сотрудников транспортной полиции. Однако женщина проигнорировала их законные требования и продолжила противоправные действия. Правоохранители попытались задержать нарушительницу, но она оказала сопротивление, нанеся одному из них удары руками и ногами.
С учетом позиции прокурора суд вынес приговор дебоширке. Виновнице назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
