Гражданка Белоруссии погибла при теракте в «Крокус Сити Холле»

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Гражданка Белоруссии числится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.
В своём Telegram-канале диппредставительство написало, что в списках погибших была обнаружена гражданка Белоруссии 1978 года рождения.
Посольство выразило соболезнования её родным и близким.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Посольство выразило соболезнования её родным и близким.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Анастасия Чинкова