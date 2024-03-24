Тело учителя московской школы обнаружили под завалами «Крокуса»

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Под завалами в «Крокус Сити Холле» обнаружили тело учительницы Светланы Шкундиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Она преподавала русский язык и литературу в московской школе №830. Была классным руководителем пятого класса, которому и рассказала за несколько дней до трагедии о том, что идёт на концерт рок-группы «Пикник».
Узнав утром 23 марта о случившемся, ребята начали сообщать родителям, что их классная руководительница была в числе зрителей. Они смогли дозвониться до родных Шкундиной.
Выяснилось, что женщина отправилась на концерт вместе с племянником и его девушкой. Молодые люди успели выбежать из здания, когда там началась стрельба, а учительница потерялась в толпе.
Всё это время её родственники, выпускники, ученики и их родители не прекращали поисков. Муж Светланы ездил по больницам, пытаясь найти супругу.
Однако сегодня стало известно, что учительница погибла – её тело обнаружили под завалами концертного зала.
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Узнав утром 23 марта о случившемся, ребята начали сообщать родителям, что их классная руководительница была в числе зрителей. Они смогли дозвониться до родных Шкундиной.
Всё это время её родственники, выпускники, ученики и их родители не прекращали поисков. Муж Светланы ездил по больницам, пытаясь найти супругу.
Однако сегодня стало известно, что учительница погибла – её тело обнаружили под завалами концертного зала.
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Анастасия Чинкова