Гражданский автомобиль наехал на мину в Курской области, есть погибшие

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Гражданский автомобиль подорвался на мине в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Отмечается, что машина, в которой ехала супружеская пара, наехала на мину в Рыльском районе области. В результате происшествия женщина погибла на месте от полученных ранений. Её муж, который находился за рулём, получил травмы. Он был экстренно доставлен в Рыльскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Смирнов выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей женщины.
После произошедшего глава Курской области напомнил местным жителям, что передвигаться на транспорте в приграничных районах крайне опасно.
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Смирнов выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей женщины.
После произошедшего глава Курской области напомнил местным жителям, что передвигаться на транспорте в приграничных районах крайне опасно.
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Анастасия Чинкова