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Гражданский автомобиль наехал на мину в Курской области, есть погибшие

Гражданский автомобиль наехал на мину под Курском
Фото: iStock/Alesmunt

Фото: iStock/Alesmunt

Гражданский автомобиль подорвался на мине в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Отмечается, что машина, в которой ехала супружеская пара, наехала на мину в Рыльском районе области. В результате происшествия женщина погибла на месте от полученных ранений. Её муж, который находился за рулём, получил травмы. Он был экстренно доставлен в Рыльскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Смирнов выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей женщины.



После произошедшего глава Курской области напомнил местным жителям, что передвигаться на транспорте в приграничных районах крайне опасно.

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Сознательно засунула 11-летнего сына в чемодан: в деле матери-убийцы из Перми новый поворот, что выяснило следствие
22 ноября 2024, 17:09

Ирина Шатова на допросе в СК по Пермскому краю (Фото: perm.sledcom.ru)

34-летняя Ирина Шатова из Перми предстанет перед судом, так как признана вменяемой. Напомним, речь идет о женщине, которая в июле этого года избавилась от собственного сына, а затем спрятала его тело в чемодан. О новых деталях жуткой истории расскажет «Радио 1».

Жестокое убийство 11-летнего ребенка в Перми


12 июля СМИ облетела новость о страшной находке в Перми — чемодане, в котором лежало тело ребёнка. Сначала никто не мог определить личность мальчика. Некоторые даже предположили, что это ребенок из многодетной семьи, проживающей неподалеку.

На самом деле мальчик оказался сыном Ирины Шатовой, которая жила в другой части города. Ее удалось идентифицировать по записям с уличных камер наблюдения. Полицейские установили, что она бродила по центральным улицам с чемоданом почти всю ночь. В итоге её задержали в отеле «Жемчужина», где она пряталась на чердаке и следила за новостями о происшествии через телефон.

На допросе женщина сначала пыталась отрицать свою вину, обвиняя коллекторов в том, что они пришли выбивать долги и убили ее сына. Эта версия показалась следователям странной и быстро развалилась при первых уточняющих вопросах. В результате Ирине ничего не оставалось, как признаться в содеянном.

Ирина Шатова со своим супругом и сыном (Фото: соцсети)

Хладнокровное признание матери


На допросе Ирина без малейшего волнения начала рассказывать о том, как убила своего сына. Шатова удушила своего сына, после чего нанесла ему колото-резаные раны. Затем женщина убрала мальчика в чемодан и перенесла его к мусорным контейнерам, расположенным в центре города. Она объяснила свои действия тем, что у нее не было выбора: накопились большие долги, и она больше не могла его обеспечивать. При этом женщина не проявляла раскаяния, не плакала и не испытывала никаких эмоций. Она добавила, что собиралась покончить с собой, но не нашла в себе сил на это. В итоге ей пришло в голову спрятаться на чердаке, а от тела сына избавиться.

Происшествие стало шоком для всех знакомых семьи. Хотя многие отмечали, что женщина воспитывала ребенка странно — мальчик никогда не ходил в детский сад и школу, не общался со сверстниками, не имел друзей.

Огромные долги возникли у Шатовой из-за неудачной игры на фондовом рынке: она пыталась заработать, но в итоге потеряла все. Что касается отца ребенка, то он ранее бросил семью и отправился в Северную Америку. Там незаконно пересек границу США и попал в миграционную тюрьму.

Ожидание приговора


В настоящее время Шатова находится в пермском СИЗО №5. Специалисты не выявили у нее психических нарушений. Убийство было совершено хладнокровно и с расчетом. В ближайшее время начнутся судебные разбирательства.

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В Москве двухлетний ребёнок случайно выпил бутират из бутылки и умер
22 ноября 2024, 16:44

Фото: istockphoto/eranicle

В Москве двухлетний малыш случайно выпил бутират из бутылки взрослых. Через несколько часов ребёнок умер.
Трагедия произошла сегодня ночью в доме на Волгоградском проспекте, сообщает телеграм-канал SHOT. Накануне вечером 38-летняя Юлия пошла погулять с сыном. На улице она встретила знакомых. Пока взрослые отвлеклись на разговор, малыш хлебнул из их бутылки.

Когда они вернулись домой, Юлия услышала хрипы: мальчик начал задыхаться. Она в панике побежала к соседке, та вызвала скорую, но врачи ничего не смогли сделать — ребёнок скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление наркотиками. По ужасному стечению обстоятельств именно сегодня малышу исполнилось два года.

Правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей трагедии. Дело находится на контроле столичной прокуратуры. Известно, что у Юлии трое детей от разных мужей. В начале ноября семью поставили на учёт в отдел по делам несовершеннолетних.

Справка: бутират (оксибутират натрия) — один из самых опасных и распространенных наркотиков в России. Вызывает сильную зависимость, тяжелые психические и физические расстройства, а в случае передозировки — смерть.

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#учёт
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#москва
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Солдат НАТО подал в суд на россиянку за отказ в вывозе сына в Грецию
22 ноября 2024, 16:06

Фото: iStock/Zolnierek

Солдат НАТО подал в суд на россиянку – мать их общего ребёнка, которая не позволяет отцу вывозить сына в Грецию на выходные, опасаясь навязывания ребёнку ЛГБТ*-повестки, насильственных действий в его отношении и избиений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Наталья и Христос познакомились в соцсетях. У пары родился сын, после чего отец внезапно стал очень агрессивным, избивал возлюбленную и угрожал отнять у неё ребёнка. Женщина смогла уйти от мужа только по решению суда Греции. Христос пытался оформить опеку, но у него ничего не получилось. А через какое-то время россиянка начала замечать, что ребёнок становится подавленным, когда приходит после встречи с отцом.

Тогда женщина поинтересовалась у мальчика, с чем связано его состояние, на что получила ответ: «Папа, бить». Наталья подала заявление в суд с требованием лишить экс-супруга родительских прав. Однако ни суд, ни полиция ничего не сделали, а родственники Христоса и вовсе начали угрожать Наталье. Однажды она заметила у сына следы сексуального насилия, после чего собрала вещи и уехала с ребёнком в России.

Спустя год после этого боец НАТО подал заявление в российский суд. Его экс-супруга опасается, что он мог сделать новые документы на себя с сыном, чтобы обойти запрет на выезд ребёнка из России, который МВД РФ наложило по просьбе матери.

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Baza: На заводе «Роскосмоса» в Петербурге нашли нелегальное производство снюса
22 ноября 2024, 15:43

Фото: istockphoto/Irina Piskova

В Санкт-Петербурге рейд правоохранителей в рамках борьбы с нелегальной миграцией на заводе «Арсенал», входящем в госкорпорацию «Роскосмос», закончился неожиданным сюрпризом. Силовики обнаружили на предприятии подпольный цех по изготовлению запрещённого жевательного табака снюса.
В результате осмотра производственных помещений завода, который выпускает космические аппараты и артиллерийские установки, была выявлена целая нелегальная лаборатория. Полицейские во время обысков изъяли свыше 65 свёртков и пакетов с неизвестным веществом, предположительно — конечным продуктом производства запрещённого табака. Окончательный вердикт за экспертами.

Кроме того, во время миграционного рейда силовики обнаружили у одного из работников предприятия предмет, похожий на гранату. В итоге это оказался муляж РГД-5. Расследование и оперативные мероприятия продолжаются.

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#санкт-петербург
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Задержанный в Москве за взятку таксист сбежал через дыру в заборе отдела полиции
22 ноября 2024, 15:36

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Москве водитель такси, доставленный в отдел за попытку дать взятку, сбежал от полиции через дыру в заборе. Через какое-то время его удалось задержать во второй раз при попытке улететь в Киргизию.
Все произошло 21 ноября в московском районе Раменки, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Таксиста остановили инспекторы ДПС, когда он выхеал на встречную полосу. Мужчина решил «договориться» и предложил сотрудникам взятку в 12 тысяч рублей. Однако его задержали и увезли в отдел.

Когда мужчину стали оформлять, ему удалось бежать, протиснувшись через дыру в заборе. Вскоре его снова удалось задержать — в аэропорту Внуково, когда он пытался вылететь вечерним рейсом в Киргизию.

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«Они не имеют права жить»: матери показали лишь часть тела 12-летней дочери — что школьники из Красноярска сделали с девочкой
22 ноября 2024, 15:22

Фото: iStock/ Spoorloos

Жители деревни Нижняя Коя в Шушенском районе Красноярского края много месяцев ждали, когда станет известен приговор тех, кто совершил ужасное — зверски убил 12-летнюю девочку, передала «Комсомольская правда».

Ни одного шанса спастись


Из-за убийства ребенка начались народные волнения. Сельчане даже потребовали к себе представителей власти, прокурора, руководство полиции. Местные жители организовали собрание и требовали разобраться в ситуации.

Наконец в августе 2021 года двое обвиняемых оказались за решёткой. Судья зачитал приговор: Родиону Соловьёву — 23 года лишения свободы, а несовершеннолетнему соучастнику — почти 10 лет.

«Сожалею, что нет смертной казни. Они не имеют права жить. Они мучили моего ребенка и не дали ей ни одного шанса спастись», — сказала со слезами на глазах Елена Халилова — мама убитой девочки.

Тело в заброшенном колодце


29 мая 2020 года Маша (имя убитой изменено) со своей 10-летней сестрой пошли на окраину деревни встречать коров. Младшая девочка вернулась домой. Мама начала волноваться, но, услышав, что Маша наткнулась по пути на подругу и осталась с ней побеседовать на детской площадке, Елена бросилась туда. Она долго искала дочь, но это оказалось безуспешно. Вечером Маша тоже не вернулась домой и родители обратились за помощью к соседям.

Фото: iStock/ Tunatura

На второй день пропажи ребёнка приехало более полусотни сотрудников полиции, спасателей, опытных волонтеров-поисковиков. Они осматривали местность, заброшенные дома. 1 июня тело Маши нашли на неработающей ферме в заброшенном колодце — он был прикрыт бетонной плитой.

Родственница рассказывала, что на опознании маме Маши показали лишь лицо девочки, всё остальное было накрыто простынёй.

Убивали втроём, а посади двух


Первого подозреваемого по делу об убийстве Маши задержали. Им был 25-летний местный житель. В ходе допроса он признался в содеянном, но его по неизвестным причинам не судили.

Фото: iStock/ Sophonnawit Inkaew

Вторым был Родион Соловьев, которому в то время было 19 лет. Его причастность установили в рамках оперативно-розыскных мероприятий и результатам генетической экспертизы биологических следов, которые обнаружили на одежде убитой.

Третьим задержанным был 14-летний школьник. Выяснилось, что за год до убийства этот подросток уже совершил насилие над Машей, но уголовное дело возбуждать не стали, поскольку он не достиг возраста уголовной ответственности. Целый год после этого он преследовал Машу, пока не убил.

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Сельчане поделились, что эти трое, по сути, держали в страхе всю деревню. Они неоднократно избивали даже зрелых мужчин и были убеждены, что наказания за содеянное не будет. А бывший инспектор ПДН (после убийства девочки он покинул должность) советовал местным жителям не связываться с ними.

На контроле Бастрыкина


Расследование данного дела лично контролировал председатель СК России Александр Бастрыкин. В ходе следственных мероприятий допросили более 40 человек, провели около 10 осмотров места убийства и огромное количество экспертиз — всё это смогло подтвердить версию следствия. Оба фигуранта дела полностью признали свою вину и раскаялись в убийстве. Ещё суд удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму 2,5 миллионов рублей к Соловьеву и на 2 миллиона рублей к его 14-летнему соучастнику.

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Суд в Иркутске вынес приговор заключённым, насиловавшим и пытавшим сокамерников
22 ноября 2024, 14:52

Фото: iStock/Zolnierek

В Иркутске вынесли приговор мужчинам, насиловавшим и пытавшим сокамерников. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда города.
В 2021 году ФСИН России начала проведение масштабной проверки на территории региона. Целью было определить, соблюдаются ли права человека в исправительных учреждениях. Причиной для принятия таких мер стал бунт заключённых в ИК-15 в апреле 2020 года и массовые жалобы от родственников осуждённых.

По итогам проверки было возбуждено девять уголовных дел в отношении как сотрудников регионального главного управления ФСИН, так и самих осуждённых и обвиняемых. Были установлены свыше 40 человек, которые применяли насильственные действия в колониях и СИЗО области, а 75 человек признаны потерпевшими.

Иркутский суд приговорил четверых мужчин к лишению свободы на сроки от 14 до 17,5 лет. Потерпевшими по их уголовному делу признаны 11 человек. Также осуждённые должны будут выплатить компенсацию пострадавшим в размере от 100 до 250 тысяч рублей.

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#иркутская область
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#уголовное дело
#насилие
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В Таиланде впервые казнят женщину: за что «Мисс Цианид» убила 14 подруг и почему влезла в долги, подробности
22 ноября 2024, 14:47

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

В Таиланде завершился судебный процесс над 36-летней Сарарат Рангсивутапорн, обвиняемой в убийстве 14 человек с использованием цианида. Это первый случай в судебной практике Таиланда, когда высшую меру наказания получила женщина. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Похищала у жертв личные вещи



В ходе судебного разбирательства Сарарат была признана виновной в убийстве своей 32-летней подруги Сирипорн Ханвонг в прошлом году. Женщины встретились в апреле 2023 года в провинции Ратчабури на западе Таиланда для проведения буддийского ритуала. Однако встреча закончилась трагически — Сирипорн скончалась от сердечного приступа. Первоначально её смерть была признана естественной, но вскрытие показало наличие цианида в её организме.

Полиция установила, что Сарарат похитила личные вещи, деньги и телефон своей жертвы. В её автомобиле были найдены следы калия цианида, что стало решающим доказательством её вины. Согласно версии следствия, Ханвонг стала 15-й жертвой этой женщины.


Задержание С. Рангсивутапорн (Фото: кадры из эфира телеканала NTD)

Мотивы преступлений


Сарарат, или как ее прозвали в СМИ «мисс Цианид», страдала от лудомании — неконтролируемой зависимости от азартных игр. Она занимала деньги у знакомых, обманывала их и затем убивала, чтобы избежать возврата долгов. В одном из случаев она выманила у жертвы 6800 фунтов стерлингов, после чего отравила её и похитила драгоценности и телефон.

Заместитель главы национальной полиции сообщил, что подозреваемая использовала кредиты, которые не могла погасить. Когда жертвы начинали требовать возврата средств, Сарарат избавлялась от них.


Ужасающая статистика


На женщину заведено около 80 дел, включая обвинения в убийствах, кражах и мошенничестве. Одна из её 15 жертв чудом выжила после того, как Сарарат заставила её принять «лекарственные капсулы», оказавшиеся ядовитыми. Бывший супруг осуждённой, служащий полиции, также был приговорён к двум годам тюремного заключения за сокрытие улик, что вызвало ещё большее возмущение в обществе.


Цианид: чем опасен


Цианид представляет собой крайне опасное вещество. Его использование в Таиланде строго регулируется, однако Сарарат удалось получить к нему доступ. Отравление цианидом может привести к сердечному приступу и сопровождается головокружением, рвотой и повреждением лёгких.


Осмотр места происшествия (Фото: кадры из эфира телеканала NTD)

Реакция общества и приговор


Мать одной из жертв, Тонгпин Кьячанасири, выразила удовлетворение решением суда: «Сегодня справедливость восторжествовала».

Смертный приговор Сарарат не только стал предупреждением для всех, кто нарушает закон, но также вызвал обсуждение вопросов о доступности токсичных веществ и контроле над азартными играми, уверены местные жители.

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В Ленинградской области охотник застрелил напавшего на него мужчину в камуфляже
22 ноября 2024, 14:21

Фото: istockphoto/IndiaUniform

В Ленинградской области охотник застрелил неизвестного мужчину в камуфляжной форме и каске. Тот якобы напал на него со спины с ножом.
Инцидент произошёл неподалёку от СНТ «Октябрьское» в Кировском районе, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». В местный отдел полиции обратился 41-летний охотник и рассказал о совершённом на него нападении. Он вышел из леса и направлялся к своей машине, когда сзади на него набросился неизвестный в камуфляжной форме, вооружённый ножом. Он нанёс охотнику удар, который скользнул по плечу и поранил щёку. Затем агрессор попытался отнять у мужчины ружьё, и тогда он нажал на курок. Раненый незнакомец убежал в лес.

Позднее правоохранители нашли мужчину в пиксельной камуфляжной форме на берегу реки. Он не выжил. Рассказ охотника подтвердил очевидец, наблюдавший за происходящим со стороны. Документов у убитого при себе не оказалось. Сейчас полиция пытается установить его личность. Пострадавший охотник от госпитализации отказался, помощь ему оказали на месте. Сейчас он беседует со следователями в отделе полиции.

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