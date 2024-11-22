Курьер передал бойцу СВО заминированную посылку

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Участник СВО получил заминированную посылку. Об этом военнослужащий сообщил в беседе с «Царьградом», который опубликовал его письмо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что родственники отправили мужчине в Мелитополь небольшое ведро мёда. Оттуда военный заказал курьера, поскольку сам находился на блокпосте.
Когда он вместе со своими сослуживцами открыл коробку от курьера, в неё оказалось взрывное устройство. К счастью, бомба не сработала. Военные сразу же вызвали сапёров, которые изъяли устройство и обезвредили его.
Боец призвал сохранять бдительность, а также выразил надежду, что доставившего посылку курьера, которого он назвал «крысой укропской», найдут и накажут за содеянное.
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Когда он вместе со своими сослуживцами открыл коробку от курьера, в неё оказалось взрывное устройство. К счастью, бомба не сработала. Военные сразу же вызвали сапёров, которые изъяли устройство и обезвредили его.
Боец призвал сохранять бдительность, а также выразил надежду, что доставившего посылку курьера, которого он назвал «крысой укропской», найдут и накажут за содеянное.
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Анастасия Чинкова