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Житель Харьковской области случайно увидел, как боевики ВСУ сбросили несколько человеческих тел в реку Оскол западнее Ковшаровки. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«По его словам, к реке подъехал грузовик с эмблемами ВФУ, после чего четверо военнослужащих в форме украинского образца начали вытягивать и сбрасывать обнаженные человеческие тела», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Число трупов человек посчитать не смог, так как сильно испугался и убежал. После этого рыбаки обнаружили фрагменты человеческих останков ниже по течению от участка сброса.
Причина смерти людей и их личности неизвестна.
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Элина Позднякова