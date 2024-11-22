Боец ВС РФ рассказал о зверствах ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Боевики ВСУ избивали пожилых людей и использовали мирное население в качестве живого щита в Курской области. Об этом рассказал доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным «Тайшет», передает ТАСС.
Он рассказал, что переехал вместе с женой в Курскую область из Сибири пять лет назад. Купили дом в селе Снагость, обустроились и жили хорошо.
Когда село было освобождено от украинских боевиков, мужчина решил вступить в «Барс-Курск».
По словам бойца, боевики ВСУ избивали пожилых людей не только руками, но и прикладами автоматов. Они также намеренно прикрывались мирным населением, ставили установки в огородах и стреляли оттуда, чтобы российские военные не могли ответить.
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«Девятого числа зашли фашисты, уничтожили все, что у нас было. Дом сгорел, сада не осталось. Мы сидели в подвале больше месяца. Периодически выводили на расстрел, ставили к дому на растяжки, стреляли над головой, потом опять закидывали в подвал», — рассказал «Тайшет».
Когда село было освобождено от украинских боевиков, мужчина решил вступить в «Барс-Курск».
По словам бойца, боевики ВСУ избивали пожилых людей не только руками, но и прикладами автоматов. Они также намеренно прикрывались мирным населением, ставили установки в огородах и стреляли оттуда, чтобы российские военные не могли ответить.
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Элина Позднякова