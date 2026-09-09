В одном из ресторанов Хасавюрта 46-летний мужчина открыл огонь по бывшей супруге
В одном из ресторанов Хасавюрта 46-летний мужчина открыл огонь по бывшей супруге и её 23-летней дочери. Обе женщины получили тяжёлые ранения, позднее девушка умерла в больнице, пишут Telegram-каналы.
Сообщается, что конфликт возник между Алиасхабом и его бывшей женой Сурмият. Мужчина требовал, чтобы она ушла с работы в ресторане и занималась воспитанием пятерых несовершеннолетних детей.
Во время ссоры он достал пистолет. Сурмият попыталась убежать, однако мужчина несколько раз выстрелил ей в спину. На помощь матери бросилась Салимат, работавшая в заведении. Мужчина смертельно ранил и её.
Подозреваемого в нападении задержали сотрудники правоохранительных органов. После этого его доставили в отдел полиции, где с ним проводят необходимые следственные действия: устанавливаются все обстоятельства произошедшего, мотивы конфликта и последовательность событий в ресторане.
Читайте также: