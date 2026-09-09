09 сентября 2026, 09:39

В Хасавюрте мужчина открыл стрельбу в ресторане: погибли его бывшая жена и дочь

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В одном из ресторанов Хасавюрта 46-летний мужчина открыл огонь по бывшей супруге и её 23-летней дочери. Обе женщины получили тяжёлые ранения, позднее девушка умерла в больнице, пишут Telegram-каналы.