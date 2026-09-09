Пьяный белгородец возил на крыше авто полуголого мужчину
Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя автомобиля ВАЗ-2115 в Старом Осколе. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде и устроил поездку с приятелем, сидевшим на крыше легковушки без футболки. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Запись опасного заезда инспекторам направил местный житель. На видео автомобиль движется по дороге, а полуобнаженный пассажир держится на крыше.
Полицейские установили личности участников инцидента. Водитель и его знакомый получили штрафы за нарушения правил дорожного движения.
Такая езда опасна как для пассажира на крыше, так и для окружающих. При резком торможении, повороте, разгоне или наезде на неровность человек может не удержаться и упасть под колеса автомобиля либо на проезжую часть. Даже столкновение на небольшой скорости способно привести к тяжелым травмам головы, позвоночника и внутренних органов.
Кроме того, водитель отвлекается от дороги и хуже контролирует машину, особенно в состоянии опьянения. Пассажир на крыше ограничивает обзор, может сорваться на другой автомобиль или пешеходов, а попытка избежать этого — спровоцировать ДТП.
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