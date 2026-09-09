Пьяный белгородец возил на крыше авто полуголого мужчину

09 сентября 2026, 10:25

Пьяный водитель в Старом Осколе прокатил друга на крыше машины

Фото: iStock/Chalabala

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя автомобиля ВАЗ-2115 в Старом Осколе. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде и устроил поездку с приятелем, сидевшим на крыше легковушки без футболки. Об этом сообщают Telegram-каналы.