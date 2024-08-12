Грибника, заблудившегося в подмосковном лесу, искали более пяти часов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожилой мужчина ушёл в лес за грибами возле садоводческого товарищества «Лесное» в Наро-Фоминском городском округе и заблудился, его нашли лесничие и спасатели, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Потребовалось более пяти часов, чтобы разыскать любителя тихой охоты. В конечном итоге благодаря совместным оперативным действиям лесничих с сотрудниками МЧС заблудившегося пожилого мужчину удалось найти и вывести из леса», — говорится в сообщении.Спасательная операция прошла успешно. Отмечается, что грибник, несмотря на выпавшие на его долю испытания, не расстался со своей «добычей» и вернулся домой с набранными грибами.
В областном Комлесхозе отметили, что при потере ориентации в лесу главное — не впадать в панику и сохранять спокойствие. Следует вызвать помощь но номеру 112 и сообщить своё примерное местонахождение. Ориентиром при этом могут стать квартальные столбы с нумерацией, линии электропередачи и доносящийся шум машин.
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Лев Каштанов