Грибники обнаружили женский скелет без нижнего белья в Таиланде
Женский скелет без нижнего белья нашли грибники в тайском лесу. Страшная находка стала поводом для начала расследования, передает портал Thaiger.
Уточняется, что останки обнаружили жители района Кут Чап, сообщив об этом главе общины. Тот передал информацию полицейским, добавив, что никто из общины не пропадал без вести, поэтому скелет не может принадлежать кому-либо из ее членов.
По предварительной информации, женщине было до 50 лет, ее рост составлял примерно 160 сантиметров. На ней были футболка с темно-синими джинсами, но нижнее белье при этом отсутствовало. Основываясь на данном факте, в полиции предположили, что женщина могла столкнуться с насильником. По другой версии, ее могли сбить на машине, а останки спрятать в лесном массиве.
Рядом с женщиной обнаружили сумку и ржавый нож. Документов при ней обнаружено не было. Останки сейчас изучают эксперты для установления личности.
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