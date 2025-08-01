В Челябинской области сошёл с рельсов грузовой поезд
В Челябинской области с рельсов сошёл грузовой поезд. Инцидент произошёл на одном из участков железной дороги, используемом для движения товарных составов.
В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для пассажирских перевозок и задержек на путях общего пользования не зафиксировано.
По данным «Известий», на место происшествия оперативно выехали представители Челябинской транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство организовало проверку по факту схода состава с рельсов, чтобы установить причины и возможные нарушения в обеспечении безопасности движения.
Как уточняет портал «Челябинск Сегодня», на участке, где произошёл инцидент, временно приостановлены маневровые работы и ведётся техническое обследование повреждённой инфраструктуры.
Движение пассажирских поездов не пострадало: происшествие произошло на вспомогательном пути, не задействованном в маршрутах поездов общего пользования. Железнодорожники уже приступили к восстановительным работам.
Следственные органы начали проверку согласно статье Уголовного кодекса РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Устанавливаются все обстоятельства и возможные ответственные лица.
Железнодорожная компания, в ведении которой находится участок, пообещала предоставить дополнительную информацию после завершения первичной экспертизы.
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