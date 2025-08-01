В Кабардино-Балкарии эвакуировали более 300 человек из-за схода селевого потока
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока и угрозы подтопления жилых домов была проведена эвакуация 342 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.
В ведомстве отметили, что сохраняется угроза нового схода.
Селевой поток повредил водопроводную систему, в результате чего без водоснабжения остались около 3 тысяч человек. Администрация муниципалитета оперативно организовала подвоз питьевой воды пострадавшим жителям.
Электроснабжение и газоснабжение в зоне ЧС не пострадали. Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации и принимают меры для предотвращения дальнейших угроз.
Ранее в Тырныаузе началась экстренная эвакуация жителей из-за схода селевого потока с реки Герхан-Суу.
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