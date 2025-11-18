Григорий Корчмар умер на 78-м году жизни
Союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о кончине заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Григория Корчмара. Об этом пишет РИА Новости.
Композитор скончался 17 ноября 2025 года на 78-м году жизни. Мужчина родился в Балтийске. Он учился в музыкальной школе имени Глиэра, а затем продолжил образование в Ленинградской консерватории. С 1966 по 1971 год изучал композицию и специальное фортепиано.
За свою жизнь создал около 200 оригинальных произведений. Его работы охватывают театральную, симфоническую, хоровую, вокальную и инструментальную музыку, а также сочинения для детей и юношества. О дате прощания с Григорием Корчмаром сообщат позже.
Читайте также: