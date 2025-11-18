В Волгограде проведут проверку из-за смерти женщины, которую возили по больницам
Комитет здравоохранения Волгоградской области начнет проверку после смерти 64-летней женщины. Об этом пишет РИА Новости.
У нее были приступы удушья, и сначала ее направили из районной больницы в областную. Однако там не смогли помочь и перевели в медицинское учреждение №3, где также отказались госпитализировать.
Состояние пациентки ухудшилось, и родственники вызвали скорую помощь. Она попала в больницу №5, но спустя несколько дней узнали, что ее перевели еще раз. К сожалению, женщина скончалась в реанимации.
