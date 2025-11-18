На юге Москвы массовая автомобильная авария парализовала движение
На проспекте Андропова в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария случилась около дома 33 и затронула несколько автомобилей. Оперативные городские службы уже работают на месте. Сотрудники ГИБДД и скорая помощь устанавливают все обстоятельства инцидента. Специалисты уточняют информацию о возможных пострадавших.
В связи с ДТП движение на указанном участке проспекта Андропова значительно затруднено. Департамент транспорта рекомендует водителям заранее выбирать другие маршруты и объезжать район аварии.
Ранее в подмосковном Одинцове на Можайском шоссе переход пешехода в неположенном месте привёл к гибели.
