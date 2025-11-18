В Казахстане завершилось одно из самых жутких дел в современной истории страны
Осенью 2024 года в Атырау произошла трагедия. Убили 23-летнюю Яну Легкодимову. Её возлюбленный, 24-летний инженер Ризуан Хайржанов, вместе с другом, 25-летним электриком Алтынбеком Катимовым, заманили девушку в машину и задушили. Затем они выбросили тело в реку. Об этом пишет «Телеканал 360».
Мотив преступления оказался простым. Яна узнала, что Ризуан не собирается на ней жениться и имеет другую девушку. Она хотела, чтобы он рассказал о своей измене невесте. Однако такой расклад не устроил молодого человека. Он связался с другом и решил избавиться от Яны.
Ужас ситуации усугубляется переписками убийц. Они обсуждали детали преступления и даже планы по изнасилованию тела. Эти чаты стали ключевыми уликами.
Ризуан и Алтынбек рассчитывали на срок от 8 до 15 лет. Однако оба получили пожизненные приговоры. В последнем слове Ризуан выразил сожаление и заявил о желании построить карьеру и обеспечить старость отцу. Алтынбек, хотя и признал свою причастность, утверждал, что не убивал Яну.
Читайте также: