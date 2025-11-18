В Казахстане завершилось одно из самых жутких дел в современной истории страны

18 ноября 2025, 14:42

В Атырау оглашен приговор по шокирующему убийству Яны Легкодимовой

Фото: iStock/artisteer

Осенью 2024 года в Атырау произошла трагедия. Убили 23-летнюю Яну Легкодимову. Её возлюбленный, 24-летний инженер Ризуан Хайржанов, вместе с другом, 25-летним электриком Алтынбеком Катимовым, заманили девушку в машину и задушили. Затем они выбросили тело в реку. Об этом пишет «Телеканал 360».