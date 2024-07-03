Восьмиклассник оказался фигурантом дела о покушении на Собчак и Симоньян

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Восьмиклассник, студент и монтажник стали новыми фигурантами дела о покушении на Собчак и Симоньян, пишут «Осторожно, новости».
Сообщается, что молодых людей задержали 8 мая по статье «Хулиганство». По данным правоохранительных органов, они были замешаны в деятельности неонацистской группы «Параграф88». В ведомстве также рассказали о пресечении деятельности организации в Москве и Рязанской области. Собчак поблагодарила правоохранительные органы за работу по предотвращению покушения, «если все это правда».
В Мосгорсуде пояснили, что среди задержанных были лица младше 18 лет.
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Олег Дикий