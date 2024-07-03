В лесу под Коломной заблудилась собиравшая ягоды пенсионерка, её нашли спасатели

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Женщина 1958 года рождения заблудилась во время сбора ягод в лесу у деревни Мощаницы городского округа Коломна. Поняв, что она не может самостоятельно найти дорогу домой, женщина обратилась в службу спасения, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Собирательница ягод позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказал, что потеряла ориентиры на местности», — говорится в сообщении.Спасатели прибыли в указанный женщиной район, связались с ней по телефону и попытались установить, где примерно она находится. Установив квадрат поиска, спасатели начали прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. Найти женщину удалось спустя полтора часа. Её выведи из леса у деревни Тарбушево.
Помощь врачей женщине не потребовалась.
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