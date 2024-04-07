Гросси прокомментировал взрыв дрона на территории Запорожской АЭС

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Эксперты МАГАТЭ проинформировали руководство организации о детонации дрона на территории Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал воздержаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции. Такое сообщение размещено на странице МАГАТЭ в социальной сети Х.
«Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», - заявил Гросси.Прежде сообщалось, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по территории ЗАЭС. Через некоторое время украинские военные предприняли еще одну попытку атаки и нанесли удар по куполу 6-го энергоблока ЗАЭС. Критических разрушений на месте инцидента нет.
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Анастасия Хохлова