МАГАТЭ сообщило о получении информации о детонации дрона на Запорожской АЭС

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МАГАТЭ сообщило, что проинформировано о детонации дрона на ЗАЭС. Глава организации призвал воздерживаться от действий, создающих опасность для станции. Об этом агентство сообщило на своей странице в соцсети Х
«Как сообщили экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС, сегодня на объекте взорвался дрон», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ВСУ дроном атаковали купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС. В результате удара критических повреждений и пострадавших нет.
Прежде ВСУ нанесли удар по столовой, расположенной на территории ЗАЭС. Разрушений и жертв удалось избежать. Представители станции сообщили, что за несколько минут до атаки, на станции находились специалисты МАГАТЭ.
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