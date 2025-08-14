«Ценная реликвия»: Буддийский амулет спас жизнь тайскому юноше во время перестрелки
В курортном городе Паттайя, расположенном на юго-востоке Таиланда, 19-летний Паньяавит Джиттатамсеттиан чудом избежал гибели благодаря буддийскому амулету, который остановил пулю во время нападения. Об этом сообщает The Pattaya News.
Инцидент произошёл 13 августа на пляже, где группа молодых людей подверглась обстрелу со стороны мотоциклистов. Одному из парней пуля попала в металлический медальон, который Паньяавит носил на шее, но сам он не пострадал. К сожалению, во время бегства он потерял свой защитный талисман.
По данным полиции, конфликт начался два месяца назад из-за соперничества за девушку. На месте нашли две гильзы и деформированную пулю, а записи с камер наблюдения помогли установить личности нападавших.
