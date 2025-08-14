«Ценная реликвия»: Буддийский амулет спас жизнь тайскому юноше во время перестрелки

14 августа 2025, 13:34

В Таиланде парень спасся от пули благодаря буддийскому оберегу

Фото: Istock/supitchamcsdam

В курортном городе Паттайя, расположенном на юго-востоке Таиланда, 19-летний Паньяавит Джиттатамсеттиан чудом избежал гибели благодаря буддийскому амулету, который остановил пулю во время нападения. Об этом сообщает The Pattaya News.