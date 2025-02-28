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Европейский союз был создан для обмана населения и установления полуавторитарного контроля, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Свою позицию эксперт высказал в социальной сети X, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который ранее назвал целью ЕС поддержание мира, а не манипуляции.
Также ранее сообщалось, что Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России. Тот обвинил РФ в использовании неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории.
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«На самом деле ЕС был создан для того, чтобы обмануть европейцев и подчинить их полуавторитарному правлению», — ответил на заявление Туска Малинен.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении 25-процентных пошлин на товары из ЕС, включая автомобили, обвинив блок в изначально враждебном отношении к Америке.
Также ранее сообщалось, что Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России. Тот обвинил РФ в использовании неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории.
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Мария Моисеева